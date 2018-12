Linda Cerruti: una campionessa a disposizione dei più giovani

Non solo gare per Linda Cerruti, fresca vice campionessa d’Europa a Glasgow. La sincronette savonese infatti ha deciso, in collaborazione con la Rari Nantes Savona di indire il primo “Artistic Swimming Camp” ovvero uno stage di nuoto sincronizzato per maschi e femmine dai 10 ai 17 anni.

Due le formule possibili: una versione più lunga dal 2 al 7 settembre e una più breve dal 29 al 31 agosto.

Ad ospitare l’evento sarà la piscina Zanella di Savona, la casa di Cerruti e dei suoi allenamenti costanti per migliorare sia in biancorosso che con i colori della nazionale italiana.