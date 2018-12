LiberaIdee, a Savona incontro pubblico con Don Luigi Ciotti

Savona. Don Luigi Ciotti torna a Savona: l’appuntamento con il fondatore di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – è per martedì 4 dicembre alle 18 al Teatro don Bosco di via Piave. L’incontro, un’intervista pubblica condotta dal giornalista Pietro Barabino, sarà l’occasione per presentare i dati liguri di LiberaIdee, una ricerca sulla presenza e la percezione delle mafie e della corruzione nelle diverse Regioni d’Italia. In Liguria sono stati somministrati 420 questionari a giovani, lavoratori, pensionati: ora è tempo di conoscere le risposte.

All’incontro seguirà una cena al Seminario di Savona, in via Ponzone 4, a cura della Bottega della Solidarietà in collaborazione con Coop, Solida: chi volesse partecipare può prenotare telefonando al numero 019.802178 o inviando una mail all’indirizzo bdmsavona@gmail.com.

La serata savonese è una delle tappe del viaggio di LiberaIdee in Liguria, che durerà dal 3 al 9 dicembre con proiezioni, musica, teatro, flash mob, banchetti informativi, aperture straordinarie dei beni confiscati. Liberaidee è un percorso nazionale che promuove la responsabilità contro le mafie e la corruzione, dando spazio al lavoro territoriale per l’affermazione della legalità democratica.

In provincia di Savona il viaggio di LiberaIdee continua venerdì 7 a Ceriale con l’incontro “Le mafie ci tolgono il lavoro?: il caso Lavagna, e di come le mafie inquinano l’economia” presso la Casa dei Circoli, delle Culture e dei Popoli e con i banchetti informativi “LiberaIdee nelle piazze” e “Questa è una palla!” giovedì 6 presso il C.C. Il Gabbiano di Savona e sabato 8 presso il supermercato Coop di Finale Ligure.