Savona. Sesto successo in campionato, ottenuto, in trasferta, a spese della Dianese&Golfo, quarto posto in classifica, a pari merito con la Loanesi in piena zona play off... una domenica da ricordare, vero Girgenti?

“Archiviamo una bella domenica, nella quale abbiamo superato una formazione organizzata e ricca di qualità come la Dianese&Golfo – afferma Davide Girgenti – anche oggi siamo scesi in campo per imporre la nostra identità tecnico tattica e ci siamo riusciti, meritando il successo, che ci proietta al quarto posto della classifica”.

“Voglio complimentarmi con tutto il gruppo, per l’impegno, la passione, la professionalità che mettono in campo in ogni seduta di allenamento e in ogni partita, onorando al meglio la maglia del Legino”.

Domenica giocherete di nuovo in trasferta, affrontando una Loanesi in gran forma, reduce dal poker di reti rifilato al Varazze…

“Alla ripresa degli allenamenti cominceremo a pensare a come affrontare al meglio la Loanesi, entrambe le squadre sono in un buon momento di forma, le premesse per una gara interessante ci sono tutte”.