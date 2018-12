Lavori sulla Sp542 di Pontinvrea: da oggi aperto il ponte in località Teglia

Savona. Aprirà oggi pomeriggio alle 18 il ponte in località Teglia sulla strada provinciale 542 di Pontinvrea. La nuova viabilità rimarrà operativa fino al 27 dicembre, giorno in cui riprenderanno i lavori e si tornerà a transitare sul by-pass solo in alcune fasce orarie. Ad annunciarlo è il consigliere provinciale con delega alla viabilità Luana Isella.

“A seguito del sopralluogo dei tecnici della Provincia effettuato nel pomeriggio di ieri – spiega – si è approfondito lo stato delle lavorazioni eseguite, nonché la programmazione di quelle previste e necessarie all’ultimazione dei lavori – spiega – Dall’intervento tecnico sono emerse alcune condizioni che occorre rispettare rigorosamente”.

Entro le ore 18 di oggi, 21 dicembre, verrà completata la pavimentazione in stabilizzato della nuova sede stradale derivante dalla costruzione del nuovo ponte posto al km 22+030 in località “Teglia”. Sempre dalle 18 la strada sarà aperta al traffico senza limitazione di orario, a senso unico alternato con semaforo e divieto di transito ai veicoli superiori alle 6 tonnellate. La viabilità nel by-pass sarà invece interdetta per motivi di sicurezza.

Questa nuova viabilità verrà mantenuta fino alle ore 8 del 27 dicembre, quando l’impresa riprenderà i lavori di costruzione dei cordoli di delimitazione della carreggiata: a quel punto, per motivi legati alla sicurezza sia al cantiere che agli utenti della strada, si tornerà a viaggiare lungo il by-pass provvisorio, ma solo nelle fasce orarie 6-8, 12:15-13:30 e 17-18, come previsto nell’ordinanza emessa dal Comune di Stella.

Dalle ore 18 del 28 dicembre verrà ripristinata la viabilità a senso unico alternato regolato da semaforo con limitazione di massa pari a 6T. Alla ripresa dei lavori del 2 gennaio si valuterà l’avanzamento del cantiere e si deciderà la viabilità più appropriata alle condizioni di sicurezza.

“Si evidenzia che durante i periodi, che vanno dal 21 al 27/12/2018 e dal 28 dicembre al 02 gennaio, la viabilità lungo il by-pass stradale sarà interdetta per motivi legati sia alla sicurezza dell’incolumità pubblica dovuta alle caratteristiche tecniche del tracciato provvisorio che all’incompatibilità viaria che si formerebbe nel punto di rientro nella sede stradale originaria – spiega Isella – Voglio ricordare, inoltre, che durante le lavorazioni, ai fini della sicurezza dei lavoratori, risulterà impossibile permettere il transito dei mezzi anche parzialmente sulla nuova sede stradale e l’utilizzo del by-pass potrà solo essere limitato agli orari previsti nell’ordinanza sindacale, in quanto permangono le criticità di interferenza dei rischi già ampiamente descritti nelle precedenti comunicazioni”.