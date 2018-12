Lavori nelle scuole, Ciangherotti: “Grazie ad un generatore provvisorio torna la corrente alle elementari Carenda”

Albenga. “C’è l’ho fatta. Senza ascoltare la noiosa lezione di burocratichese del sindaco, ho trattato personalmente con Enel che, dopo la mia protesta, grazie ad un generatore installato oggi provvisoriamente, erogherà per domattina la corrente elettrica necessaria all’illuminazione della scuola elementare Carenda”.

Parola del consigliere di minoranza Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che ha così annunciato la risoluzione del problema registrato presso le scuole elementari Carenda dove, nella giornata di domani, lunedì 10 dicembre 2018, non sarebbero dovuti essere funzionanti né il riscaldamento né l’illuminazione per via di alcuni lavori ad opera di Enel.

“Ci vuole poco a fare le cose per bene e se tutto funzionerà, merito ai genitori che mi hanno chiesto aiuto in extremis Certo, se l’amministrazione comunale non avesse dormito, avrebbe creato meno problemi di gestione dei figli in una giornata feriale lavorativa. Per me le famiglie con i loro bimbi sono la mia priorità”, ha concluso Ciangherotti.