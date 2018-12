Lavori nelle scuole Carenda, Arnaldi: “I lavori si stanno svolgendo senza intoppi”

Albenga. Allarme rientrato alle scuole elementari Carenda, dove, dopo le polemiche tra minoranza e maggioranza, la situazione relativa a riscaldamento e elettricità sembra sia ormai in fase di risoluzione.

“Prima di ringraziare pubblicamente il consigliere Ciangherotti per il proficuo intervento per la scuola di Carenda – ha spiega il consigliere con delega all’istruzione Maurizio Arnaldi, – mi sono confrontato con l’ingegnere responsabile dell’Enel per ringraziarlo di aver trovato la giusta soluzione”.

“Il tecnico mi ha chiarito e mi devo basare sulle sue dichiarazioni, che la decisione non è stata sollecitata ‘dall’alto’, ma semplicemente frutto del buon senso da parte degli operatori che sensibilizzati dal dirigente scolastico, dall’ufficio tecnico comunale e con una giusta personale attenzione ai bambini hanno trovato autonomamente una soluzione per ridurre al minimo i disagi alla scuola di Carenda”.

“Questa mattina i lavori si stanno svolgendo senza intoppi . Ringrazio comunque tutte le persone che con merito o ‘millantato credito’ hanno potuto far svolgere in modo regolare le lezioni nella nostra scuola”, ha concluso Arnaldi.