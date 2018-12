Lavori alle scuole di Albenga, il sindaco: “Intervento programmato da Enel per risolvere complessa problematica”

Albenga. Non si è fatta attendere la replica dell’amministrazione comunale di Albenga alle critiche giunte oggi dal capogruppo di minoranza di Forza Italia Eraldo Ciangherotti a proposito dei lavori alla rete elettrica delle scuole Carenda che hanno portato preside e Comune a “sconsigliare” ai genitori l’invio dei figli a lezione.

“Come sempre ogni occasione è utilizzata per fare polemica – dice il sindaco Giorgio Cangiano – Si tratta di un intervento che non è eseguito dal Comune ma dall’Enel che deve risolvere una complessa problematica di tutta la zona. Non è relativo solo alla scuola e quindi l’Enel deve procedere sulla base di progetti di distacco che ovviamente sono pianificati in termini di sicurezza”.

“Spiace per il disguido per la giornata di lunedì sia per i ragazzi e che per i residenti ma è necessario che l’Enel intervenga per risolvere definitivamente il problema”.