Lavoratori pulizie alla Piaggio: stipendi in arrivo, stand by sulla tredicesima

Villanova d’Albenga. La distinta per il pagamento degli stipendi è di oggi, il pagamento dovrebbe arrivare per la giornata di lunedì 24 dicembre. Così un gruppo di lavoratori chiarisce la situazione della ditta che ha in appalto le pulizie dello stabilimento di Villanova d’Albenga della Piaggio Aerospace.

La precisazione arriva dopo l’allarme di questa mattina lanciato dalla Filcams Cgil e della Uiltrasporti: “E’ da tempo che gli stipendi arrivano in ritardo”, d’altronde, a proposito di indotto, la situazione della T&D Servizi è legata a quella di Piaggio, con tutte le conseguenze che ne comporta…” affermano i lavoratori.

“Questa volta il ritardo nel pagamento degli stipendi è stato più prolungato ma oggi abbiamo ricevuto le distinte: non abbiamo certezze ancora sulla tredicesima, forse entro il mese di dicembre in relazione alle disponibilità dell’azienda”.

“Siamo preoccupati ma consapevoli del contesto in cui dobbiamo operare e agire, sperando che la risoluzione della vertenza Piaggia possa portare a maggiori garanzie anche per il nostro appalto” concludono.

Per le attività di pulizia dello stabilimento Piaggio sono impiegati circa 16 lavoratori, molti part-time, con stipendi tra i 700 e i 1.000 euro mensili.