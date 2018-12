Vado Ligure. Severa sconfitta per l’Amatori Savona, che in quel di Firenze regge solo poco più di un quarto alla corazzata toscana Palagiaccio.

Nel momento migliore (più 4 al 3° del secondo quarto) le biancorosse vengono travolte dall’attacco di Firenze che, con un parziale tramortente di 20 a 2, cambia l’inerzia della gara e di fatto manda a casa la giovane compagine del presidente Mazzieri, con le ragazze vadesi incapaci di opporre una minima resistenza alle forti gigliate.

Eppure l’inizio di gara, seppur in mezzo a gravi difficoltà di falli per Poggio e compagne, poteva far sperare in una sfida più equilibrata, con le pappagalline a cercare di arginare Corsi sotto le plance. Sono invece i canestri delle esterne Donadio e di una scatenata M. Rossini a scavare il solco che deciderà la gara.

L’Amatori rientra negli spogliatoi per l’intervallo lungo sotto di 15 ma soprattutto in stato evidente di choc. Di fatto la compagine vadese non esce dagli spogliatoi. Troppo flebile e remissivo il tentativo di rimonta delle biancorosse per poter impensierire la forte ed esperta squadra di Firenze.

Le biancoblù amministrano il vantaggio nel terzo quarto e complice un ulteriore scadimento del gioco delle vadesi allungano nell’ultimo periodo fino al punitivo 81 a 54 finale.

Non sono sicuramente queste le gare che l’Amatori deve vincere, ma una maggiore combattività ed un minor numero di errori difensivi avrebbe probabilmente contenuto la sconfitta in misura accettabile.

Ora le biancorosse del duo Dagliano-Faranna sono chiamate a cancellare quello che tutti sperano possa essere solo un episodio e a tuffarsi a testa bassa in una intensa settimana di allenamenti che porterà all’importante match casalingo con Lucca. Palla a due al geodetico di Vado Ligure sabato 8 dicembre alle ore 20,45.

Il tabellino della partita valevole per la 7ª giornata:

Il Palagiacco P.F. Firenze – Amatori Pallacanestro Savona 81-54

(Parziali: 15-16; 44-29; 62-43)

Il Palagiacco P.F. Firenze: Saldarelli 2, M. Rossini 17, Catalano 7, Toccafondi 1, S. Rossini 8, Evangelista 8, Tessaro 4, Diouf 8, Goracci, Corsi 14, Donadio 12. All. Corsini.

Amatori Pallacanestro Savona: Zignego 2, Picasso, Lanari 6, Cambiaso 5, Paleari 12, Franchello, Dagliano 12, Preci 4, Leonardini 5, Poggio 6, De Mattei 2. All. Dagliano.

Arbitri: Verdi (Terranuova Bracciolini) e Celentano (Arezzo).