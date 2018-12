Laigueglia, sabato mercatino dell’antiquariato e concerto della Corale Alassina

Laigueglia. Tra i numerosi appuntamenti in calendario previsti nei prossimi giorni a Laigueglia, sabato 29 dicembre il Mercatino dell’Antiquariato con le bancarelle esposte nelle tipiche piazze del centro storico.

Nel pomeriggio dalle ore 16 l’invito è ad ascoltare i canti della tradizione del Coro Capo Mele Corale Alassina che si esibirà nell’Oratorio di santa Maria Maddalena.

Proseguono fino al 6 gennaio nelle piazze Garibaldi e Libertà le attrazioni per bambini del Piccolo parco dei divertimenti e nell’Anfiteatro di Via Mazzini la ruota panoramica, per ammirare dall’alto Laigueglia e la Baia del Sole.