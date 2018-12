Laigueglia festeggia Capodanno con il “Veglionissimo sotto le stelle” nel centro storico

Laiguegla. Visto il successo e la grande partecipazione degli anni scorsi, per i festeggiamenti di fine anno il Comune di Laigueglia ripropone il “Veglionissimo sotto le stelle”.

L’appuntamento sarà dunque il 31 dicembre in piazza Marconi, location del centro storico, riconosciuta da tutti i cittadini e turisti come spazio naturale per gli eventi musicali di eccellenza a Laigueglia. Durante la serata, che avrà inizio alle 23.30 con dj set con musica di sottofondo hip hop 70/80 già dalle 22.30, si alterneranno sul palco tre differenti dj che riproporranno un percorso musicale dedicato agli ultimi tre decenni ed un repertorio che spazierà dal pop al commerciale, al revival anni 70/80, alla musica latino americana.

Per iniziare la meglio il nuovo anno, martedì 1 gennaio le locali associazioni di promozione turistica, sportiva e commerciale proporranno una marcia acquatica lungocosta denominata “Wave Water Walking” con partenza dal molo alle 13; mentre per i più piccoli l’appuntamento è nel pomeriggio per una camminata “A Spasso con gli Elfi” con partenza alle 15.30 dall’anfiteatro di via Mazzini, truccati con il truccabimbi dalle 15. La partecipazione agli eventi è gratuita.

Di seguito il programma dei prossimi giorni di festa.

Lunedi 31 dicembre

Veglionissimo sotto le Stelle

Piazza Marconi dalle ore 23.00

Martedì 1 gennaio

Wave Water Walking (Marcia acquatica lungocosta)

partenza presso il Molo Centrale alle ore 13.00

a cura della ASD Mestei e Segnue

A spasso con gli Elfi (Camminata)

Partenza Anfiteatro di Via Mazzini dalle ore 15.30

dalle ore 15.00 truccabimbi

A cura dell’Associazione Commerciale Mare e Mestieri

Mercoledì 2 Gennaio

Tombolata con… tè

Opere Parrocchiali ore 15.30

A cura della Parrocchia San Matteo

Tutti al Cinema….. in famiglia

Sala Congressi Centro Civico Semur-en-Auxois

Piazza San Matteo ore 16.30 (gratuito)

a cura della Pro Loco Laigueglia

Venerdi 4 Gennaio

Visita Guidata al Campanile di levante

Chiesa Parrocchiale di san Matteo ore 14.00

Tutti al Cinema…in famiglia

Sala Congressi Centro Civico Semur-en-Auxois

Piazza San Matteo ore 16.30 (gratuito)

A cura della Pro Loco Laigueglia

Sabato 5 Gennaio

Cimento Invernale presso spiaggia ASD Aquilia Vela – Ore 10.00

A cura della Pro Loco Laigueglia e ASD Aquilia Vela

Concerto dell’Epifania

Coro “Deo Gloria”: Istituto Diocesano Musica Sacra / Giorgio Piovano, organo

Chiesa san Matteo ore 21,00

A cura della Parrocchia san Matteo

Domenica 6 gennaio

Arrivano i RE MAGI …

Ore 10.00 da Capo Mele alla spiaggia del Molo Centrale

A cura della Parrocchia di san Matteo

La Befana e il suo sacco colmo di…

Raduno delle befane ore 12,00 sul molo e distribuzione caramelle e giocattoli

A cura della Pro Loco Laigueglia

28, 29, 30, 31 DICEMBRE

4, 5 GENNAIO

PRESEPE ARTISTICO

Santuario Nostra Signora delle Penne

Dalle ore 15,00 alle ore 17,00

A cura della Parrocchia san Matteo