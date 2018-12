Laigueglia: ecco gli appuntamenti dell’Immacolata

Laigueglia si prepara a vivere l’arrivo dei turisti che festeggeranno l’imminente ricorrenza natalizia nella Baia del Sole, con un calendario ricco di iniziative per bambini e famiglie, ma non solo.

Il mare e le temperature favorevoli sono l’input ideale per godere di attività all’aria aperta anche per gli sportivi amanti delle passeggiate in acqua. Il giorno 8 dicembre è previsto, infatti, il primo appuntamento con il Wave water walking: una marcia acquatica lungo costa, con libera partecipazione e partenza alle ore 13,00 dalla spiaggia adiacente al molo centrale.

Sempre per l’otto dicembre sono in programma il Mercatino dell’antiquariato, che animerà per l’intera giornata le piazze del caratteristico borgo, e la Castagnata con gli Alpini in Piazza Cavour dalle 14,30.

Il Comune di Laigueglia e le locali associazioni di promozione commerciale, turistica e sportiva collaboreranno per offrire la migliore accoglienza nelle festività a tutti i visitatori.