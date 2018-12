La Regione aderisce al progetto “Nessuno e-SCLUSO: Tecnologia – Povertà – Disabilità”

Liguria. Regione Liguria aderisce al Progetto nazionale “Nessuno e-SCLUSO: Tecnologia – Povertà – Disabilità” che verrà presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini del suo finanziamento, da parte di Assoutenti in qualità di capofila, insieme con Adiconsum, Lega Consumatori e Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano CTCU. Lo annuncia il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

Questo Progetto avrà come obiettivi, in particolare: rendere più fruibile la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti tecnologici ai cittadini collocati nelle aree più deboli della società, aiutandoli in un percorso volto al miglioramento della loro situazione per tutelare e rafforzare i loro diritti di consumatori; abbattere le barriere informative sul web, mettendo a disposizione del cittadino le conoscenze per fruire delle nuove tecnologie come strumenti utili e necessari per la vita quotidiana e sociale; rafforzare le competenze degli operatori delle associazioni; favorire la partecipazione attiva dei cittadini nella valutazione dei servizi tecnologici ricevuti da parte degli enti locali; promuovere la diffusione di best practices nei servizi online ai cittadini, adottati dalle amministrazioni; informare e assistere i consumatori riguardo i propri diritti in materia di educazione al consumo e tutela della salute e renderli maggiormente consapevoli rispetto all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.

Le modalità operative della collaborazione di Regione Liguria al Progetto saranno definite con Protocollo d’intesa, successivamente all’approvazione del Progetto medesimo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.