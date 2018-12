La Rari Nantes Savona organizza il “Christmas Acquafitness Day” domenica 16 dicembre nella piscina “Zanelli”

Consueto appuntamento per gli amanti del fitness in acqua. Domenica 16 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 12,00 la Rari Nantes Savona organizza il “Christmas Acquafitness Day”, lezione a circuito che prevede Bike, Waterpolo Gym (in acqua alta) ed Elastic Training (in acqua alta).

Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria della piscina “Zanelii” in Corso Colombo 3 a Savona oppure telefonare al numero 019-8489861.

Saranno raccolte adesioni fino ad un massimo di 32 partecipanti.

Intanto si sono anche aperte le iscrizioni per il nuovo trimestre Acquafitness. Informazioni e prenotazioni sempre presso la segreteria della Piscina “Zanelli”.

Laura Sicco