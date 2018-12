La pianista savonese Cinzia Bartoli incanta la Cina

Savona. La pianista savonese Cinzia Bartoli è reduce da una trionfale tournée in Cina dove ha tenuto concerti nelle città di Wuhan e Xiaogan. Sempre in queste città ha tenuto anche due Master Class dove ha potuto ascoltare straordinari talenti.

Inoltre, dalla Cina, le è già stato rinnovato l’invito a tornare nel 2020 per altri concerti e come membro di giuria in un Concorso pianistico nella città di Wuhan.

Ancora una volta il nome della città di Savona è arrivato ad un palcoscenico internazionale grazie al talento di Cinzia Bartoli.