La magia della Riviera: neve al Nord, bagno al mare sul litorale di Alassio

Alassio. In montagna e in tante regioni del Nord Italia si è alle prese con i pupazzi e con i giochi con la neve, ma non in Riviera, dove anche una domenica di dicembre può facilmente essere confusa con una giornata tipicamente estiva.

Ne è riprova Alassio, dove questa mattina, 9 dicembre 2018, alcuni temerari, approfittando del sole e delle temperature piuttosto miti (14-15 gradi), hanno deciso di concedersi un bagno fuori stagione.

Ciò è avvenuto ad appena un paio di settimane dal Natale e dopo poche settimane dalla mareggiata che aveva completamente distrutto il litorale alassino, la situazione, pian piano, sta tornando alla normalità.

Il bagno fuori stagione, immortalato da turisti e cittadini, racchiude la magia della Riviera, dove anche in pieno inverno non manca mai un tocco di estate.