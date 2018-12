La Liguria di Vaira e Faldini trionfa al Trofeo delle regioni di scherma

Savona. Tempo di prove master a Zevio per tutte le categorie in gara di fioretto e sciabola individuale e per la prova a squadre del trofeo delle regioni. Nella categoria B delle squadre la Liguria era rappresentata dai savonesi Eros Vaira e Roberto Faldini del Circolo scherma Savona e completava il terzetto Camillo Rosano della Liguria Genova.

Brillante vittoria per la squadra regionale, che in finale sconfiggeva la quotata squadra di Piemonte 1 per 5-3, chiudendo prima della fine al meglio delle cinque vittorie il confronto tra i due terzetti. Terza la squadra di Piemonte 2.

Raggianti i due savonesi in particolare Eros Vaira che con suo percorso netto di tre vittorie su tre assalti ha dato una spinta fondamentale nell’assalto della finale. Il racconto di Eros Vaira: “Oggi nella gara a squadre sono riuscito pienamente a tirare usando la difesa che tanti anni fa era il mio migliore pregio. Volevo anche riscattarmi dalla prova incolore dell’individuale, dove non mi ero espresso al meglio”.

Nelle gare individuali, invece, buona la prova di Roberto Faldini, che giunge alla finalissima a otto perdendo di un soffio con il vincitore della gara, il veneto Maurizio Galvan. Settimo posto per il savonese, che si classifica nono nella gara di sciabola, mentre Eros Vaira si piazza al dodicesimo posto nel fioretto.