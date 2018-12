“La Divina Commedia” in musica in cattedrale: la star del musical Stefania Fratepietro protagonista nella sua Albenga 

Albenga. “Gli amori non finiscono. Fanno giri immensi e poi ritornano”, recita un antico detto. È il caso dell’ingauna Stefania Fratepietro, autentica star del musical a livello internazionale, che dopo aver “girovagato” per il mondo con musical di grandissimo successo, ritorna nella “sua” Albenga, dove si esibirà in un concerto molto suggestivo e a dir poco particolare.

Il prossimo 30 dicembre 2018, infatti, Fratepietro si esibirà proprio nella città delle Torri, in cattedrale San Michele, dove sarà protagonista del concerto “La Divina Commedia”, il poema di Dante Alighieri che narra il viaggio del Sommo Poeta alla ricerca dell’amore.

Prologo e discesa all’Inferno, ascesa al Purgatorio e salita al Paradiso: un susseguirsi di incontri con personaggi straordinari, i dannati e i beati più famosi della storia entrati nell’immaginario collettivo.

A fare da colonna sonora della serata sono le imponenti ed evocative musiche di monsignor Marco Frisina autore dell’omonimo colossal musicale “La Divina Commedia Opera”. Il colossal fu presentato in anteprima a Roma in Campidoglio nel 2007 per poi essere rappresentato in tutta Italaia e all’estero. Nella versione originale componevano il cast 24 cantanti, 20 ballerini e 10 acrobati, vestiti con oltre 600 costumi. Gli effetti speciali erano opera del premio Oscar Carlo Rambaldi.

Ad interpretare i più salienti personagi del poema (Dante, Beatrice, Francesca da Rimini, Ulisse, il conte Ugolino, Pia dei Tolomei, etc.) sono i protagonisti stessi del colossal: l’albenganese Stefania Fratepietro (protagonista internazionale dei più importanti musical quali “The Mission”, “Tosca”, “Fame”, “Hello Dolly”, “Cats”, etc.) e Giovanni De Filippi (“San Michele, “Canto di Natale”, “Sanremo il musical”, “Lo sguardo oltre il fango”, etc.).

Introduzione e conduzione della serata sono state affidate al professor Gianni Ballabio e, al termine della serata, è previsto un brindisi augurale in piazza San Michele.

Stefania Fratepietro non ha certo bisogno di presentazioni. È stata protagonista e ha ha recitato in numerosi musical di successo, tra cui, per citarne alcuni: Tutte le donne di Bob di Romy Padovano; Paolo e Francesca di Raffaele Avallone; Geronimo Stilton Super Show prod Promnibus regia Gino Landi; Il Conte di Montecristo di Robert Steiner e Francesco Marchetti; La Divina Commedia l’Opera di Marco Frisina; Odysseus di Dino Scuderi e Renato Greco; Rugantino di Gino Landi e Renato Greco; Il Principe della Gioventù di Riz Ortolani regia Pier Luigi Pizzi; Cats della Compagnia della Rancia regia di Saverio Marconi e Daniel Ezralov; La Tosca di Luigi Magni produzione Teatro Greco ; Salvatore Giuliano di Dino Scuderi con Giampiero Ingrassia e Barbara Cola; Ciao Amore Ciao Tenco e Dalidà tra musica e amore con Luca Notari.

In carriera, inoltre, ha fatto incetta di premi nazionali ed internazionali: Miglior attrice protagonista ai” BroadwayWorldItalianAward” 2014 (Ciao Amore Ciao); Miglior spettacolo con musiche non originali ai “BroadwayWorldItalianAward” 2014 (Ciao Amore Ciao – produttrice ); Miglior opera prima ai “Gold Elephat World Award ” 2014 (Ciao Amore Ciao -produttrice); Miglior spettacolo off ai “Italian Musical Theatre Award” 2013 (Ciao Amore Ciao -produttrice); “Premio dei Leoni” 2008 organizzato dal comune di Albenga e dall’UCAI come protagonista della vita albenganese che con la sua attività ha fatto conoscere Albenga e dintorni; Premio “Sogni di Provincia” 2008 organizzato dalla provincia di Savona, sempre per aver dato lustro alla provincia in campo artistico; Miglior attrice protagonista ai “Italian Musical Theatre Award “ 2004 (Fame).