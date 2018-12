Karate Club Savona primo tra le società in un Memorial Walter Carlini di successo

Savona. Domenica 11 novembre al palazzetto dello sport di Quiliano si è svolto il 9° Memorial Walter Carlini, gara in onore e ricordo dell’amato presidente scomparso prematuramente il 12 novembre del 2009 organizzata dal sodalizio Karate Club Savona.

Anche quest’anno la manifestazione interregionale ha dato spazio a tutte le classi giovanili: dagli Juniores (2001/2002) ai Bambini (2011/2013). La giornata si è aperta con un caloroso saluto che, a nome di tutti i presenti, l’amico coetaneo maestro Fiorenzo Zucconi ed il vicepresidente regionale della Fijlkam maestro Franco Quaglia hanno rivolto al compianto Walter.

Pioggia di medaglie per i padroni di casa che, anche quest’anno, sono riusciti a conquistare il trofeo per società con 678 punti.

Medaglia d’oro per Bertocci Ludovico, Bertocci Sofia, Brignone Diego, Brignone Luca, Bruzzone Vittorio, Cassamo Rayhan, Di Murro Pietro, Ferrari Nicolò, Ferrero Francesca, Galati Vittoria, Genta Jacopo, Genta Micol, Herrero Libertad, Lorenzetti Tommaso, Manca Giorgia, Matarazzo Federico, Nolesio Sofia, Oddera Marco, Odello Andrea, Pasquale Sofia, Rossello Francesca, Ventura Melissa, Zamagni Mattia.

Medaglia d’argento per Albamonte Giorgia, Basso Giacomo, Benerecetti Linda, Brignone Giorgia, Campo Arianna, Casu Marco, Chessa Nicolò, Debenedetti Andrea, Di Murro Luca, Giordani Paola, Lagasio Edoardo, Musso Roberta, Pico Garcia Gabriele, Pisacreta Emanuele, Polerà Marco, Rusu Luka, Testa Daniele.

Medaglia di bronzo per Astengo Lara, Astengo Matteo, Carozzo Anastasia, De Bei Valerio, Domi Saimon, Fiume Matilde, Gandolfo Elena, Magnani Riccardo, Manca Perotti Beatrice, Marenda Isabel, Matà Francesco, Pastorino Davide, Pica Gian Lorenzo, Pizzorno Francesco, Pugliaro Irma, Sansalvadore Carola, Scarpa Alessio.

Il saluto ha aperto una lunga giornata di gare che, grazie al grande impegno di organizzatori ed atleti, è stata accolta con grande soddisfazione da parte di tutti i presenti. Alla manifestazione hanno infatti partecipato 34 società rappresentanti sei regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna e Liguria) con oltre trecento atleti presenti che si sono sfidati sui tatami per un complesso di circa 450 prove gara.

Un ringraziamento particolare al maestro Hasani che ha consigliato questa competizione ad una società di Belgrado in cerca di un test prima dei campionati nazionali serbi. Gli atleti serbi hanno quindi alzato notevolmente l’asticella del tasso tecnico, nonostante la giovane età dei partecipanti, offrendo al folto pubblico presente un karate di altissima spettacolarità. Il tutto si è svolto in un clima sereno e con una grande sportività da parte di tutti i presenti: atleti, pubblico, dirigenti e tecnici, proprio come Walter per anni ha insegnato ed avrebbe voluto vedere.

Domenica 14 ottobre, presso il palasport di Albisola Superiore in località La Massa, si è svolta la fase nazionale del Trofeo Libertas, ottimo test di prova prima dei campionati italiani Esordienti. Per il Karate Club Savona hanno partecipato alla manifestazione 14 atleti, ottenendo risultati positivi.

Medaglia d’oro per Benzi Corrado (ES 68 kg), Casu Marco (CA 63 kg), Colantuoni Anna (SE 50 kg), Ferrero Francesca (CA +63 kg) Genta Micol (ES 42 kg), Giordani Paola (ES 60 kg), Lorenzetti Tommaso (CA 47 kg) e Pica Gian Lorenzo (ES 45 kg). Medaglia d’argento per Brignone Giorgia (ES 42 kg), Ferrari Nicolò (ES 68 kg), Manca Perotti Beatrice (ES +60 kg), Pastorino Davide (ES 45 kg) e Polerà Marco (CA 63 kg). Medaglia di bronzo per Scarone Elena (ES 42 kg).