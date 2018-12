Jovanotti conquista Albenga: la data ingauna è la prima “sold out” del tour estivo del cantante

Albenga. Quattro giorni. Sono bastati appena quattro giorni agli appassionati di musica della Riviera (e non solo ovviamente) per “polverizzare” letteralmente le vendite dei biglietti per il “Jova Beach Camp”, in programma ad Albenga il prossimo 27 luglio.

L’annuncio ufficiale con il quale Lorenzo Jovanotti Cherubini ha annunciato le 15 tappe del suo nuovo tour estivo 2019, denominato appunto “Jova Beach Camp”, è avvenuto lo scorso 6 dicembre e ieri, domenica 9 dicembre, l’amara sorpresa per tutti coloro che non hanno fatto in tempo.

Ciò che si evince dalla piattaforma TicketOne (piattaforma autorizzata alla vendita dei biglietti) è inequivocabile. Tra le 15 tappe previste, tutte ancora con ticket disponibili, solo una risulta inaccessibile: Albenga.

Il prezzo del biglietto singolo, circa 60 euro, al contrario di quanto ci si potesse aspettare, non ha intimorito i liguri, da sempre appellati con il soprannome di “braccini corti” (“grandi risparmiatori”), ma che questa volta si sono invece dimostrati i più veloci e, evidentemente, senza badare a spese.

Per buona pace di tutti i “ritardatari” o di tutti coloro che, semplicemente, non si sarebbero mai aspettati di veder sfumare la possibilità di vedere uno dei propri idoli dal vivo appena in una manciata di giorni. Ma la speranza, come si suol dire, è l’ultima a morire.

Il numero dei tagliandi totali venduti fin qui, infatti, non è ancora stato reso noto e nelle speranze di amministrazione comunale e organizzatori si punta almeno ad un pubblico composto da circa 15-20mila persone. Pertanto è possibile che la vendita sia solo stata “arrestata” temporaneamente, ma potrebbe essere “riaperta” più avanti con gli ultimi tickets rimasti.

“I biglietti sono andati esauriti in meno di una settimana e ciò, in un così breve lasso di tempo, è successo solo per la tappa albenganese del ‘Jova Beach Camp’. Non possiamo che esserne soddisfatti e orgogliosi: un risultato che va oltre ogni più rosea previsione”, il commento del sindaco Giorgio Cangiano.