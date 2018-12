Jovanotti ad Albenga, è già boom di presenze: 7.500 biglietti “polverizzati” in meno di due ore

Albenga. Si apre la vendita dei tagliandi per il Jova Beach Party di Albenga, in programma sabato 27 luglio 2019, e migliaia e migliaia di biglietti vengono letteralmente “polverizzati” subito.

I ticket sono acquistabili sulla piattaforma TickeOne dalle 10 di questa mattina (in questo articolo la spiegazione completa con costi e dettagli) e, nel giro di meno di due ore sono già stati venduti 7.500 biglietti per la soddisfazione degli organizzatori e del sindaco di Albenga Giorgio Cangiano.

In termini di vendite, infatti, delle tredici date confermate per il tour di Lorenzo Jovanotti Cherubini sembra che quella che avrà luogo nella Città delle Torri sia una di quelle che hanno registrato il maggior “boom” di vendite in un lasso di tempo così ristretto.

Scendendo poi nello specifico, sono state svelate alcune novità e alcuni dettaglia sulla data albenganese. La location prescelta è quella delle spiagge in zona foce, dove la capienza massima dovrebbe attestarsi tra le 15 e le 20mila persone.

“Una grandissima soddisfazione essere riusciti a portare ad Albenga un nome come Jovanotti e siamo ancora più soddisfati e per certi versi quasi sorpresi, ovviamente in positivo, per i riscontri in termini di vendita dei tagliandi, che premiano evidentemente la nostra scelta. Ci tengo a precisare, inoltre, che il Comune non sosterrà alcun costo per l’artista, ma ci occuperemo ovviamente dell’organizzazione, della logistica e della sicurezza: sarà un lavoro imponente, ma che faremo con piacere”, il commento del sindaco Cangiano.

I ticket, come detto, sono disponibili sulla piattaforma TickeOne (a questo link). Biglietto unico, 59,80 euro. A cui aggiungere 3,65 euro di commissioni di servizio, per un totale di 63,45 euro.

Il Jova Beach Party è una grande festa in spiaggia che si svolgerà nell’arco dell’intera giornata in una “città temporanea” di 300 metri per 100 metri realizzata interamente sulla spiaggia, in cui troveranno spazio tanti ospiti, gruppi, dj-set, ristoranti. Si potrà giocare a beach volley, fare il bagno, mangiare, bere, ballare. E ci si potrà persino sposare. Momento clou sarà ovviamente l’esibizione di Lorenzo Cherubini, che ad ogni tappa darà vita ad un dj-set tutte le volte diverso.