Ipotesi Cie ad Albenga, CasaPound: “Si faccia chiarezza, noi sempre pronti a vigilare con i cittadini”

Albenga. Anche i militanti di CasaPound Savona intervengono a proposito del possibile allestimento di un Cie all’interno della polveriera di Campochiesa d’Albenga o dell’ex caserma Piave di Albenga che ha ripreso a circolare in questi giorni, dopo che (secondo quanto riferito da alcuni cittadini) lunedì mattina alcuni rappresentanti del ministero dell’interno che avrebbero visionato le due strutture”.

“Già nella primavera di due anni fa – ricordano i militanti di Casapound Savona – avevamo evidenziato il pericolo protestando contro il paventato trasferimento di presunti profughi proprio nell’ex caserma. Anche in questo caso, alcuni cittadini ci avevano segnalato l’inizio di lavori di manutenzione nella struttura e nell’area esterna. Il timore era legato dal fatto che questi interventi potessero preludere all’arrivo di ulteriori extracomunitari visto le attuali logiche d’accoglienza”.

“I militanti di Casapound Savona vigileranno assieme ai cittadini per far chiarezza su questa situazione visto e considerato che la comunità ingauna sta già pagando un prezzo molto alto in termini di disagio e di microcriminalità.”