Investita sulle strisce a Borghetto, muore in ospedale dopo il ricovero: indaga la Procura

Borghetto Santo Spirito. Viene investita sulle strisce pedonali sulla via Aurelia, a pochi passi dalla sede dove ha lavorato per anni, e viene ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni si complicano improvvisamente e la donna muore. E ora sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica di Savona.

La vittima Maria Natalina Nora, 78 anni, originaria di Milano, è deceduta nel primo pomeriggio di oggi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove si trovava ricoverata da ieri in seguito all’investimento subito.

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri (mercoledì 19 dicembre 2018), sulla via Aurelia, proprio nei pressi della pubblica assistenza di Borghetto dove Maria Natalina ha operato per anni nel ruolo di telefonista e soprattutto di contabile. La 78enne si trovava sulle strisce pedonali quando, complice la pioggia fittissima, è stata investita da un’auto, che pare però procedesse a velocità molto contenuta.

Immediato l’allarme e a soccorrerla sono stati proprio i colleghi militi della Bianca di Borghetto, che l’hanno trasportata in ospedale. Le sue condizioni, in un primo momento apparentemente non gravissime, si sono purtroppo aggravate nelle ore seguenti a causa di una complicazione cardiaca e, purtroppo, l’anziana non ce l’ha fatta.

Vista la dinamica dell’accaduto, l’autorità giudiziaria ha disposto che la salma venga tenuta a disposizione per valutare se affidare al medico legale l’incarico per autopsia (ipotesi ritenuta molto concreta). L’automobilista (in questa fase è bene precisarlo si tratta di un atto dovuto) è stato invece indagato per omicidio stradale. Adesso gli inquirenti dovranno accertare l’eventuale nesso causale tra l’investimento e le cause della morte della donna.

Questo il messaggio di cordoglio della Croce Bianca di Borghetto: “Il presidente e tutti i volontari della Croce Bianca di Borghetto si stringono intorno alla famiglia, in particolare ai figli. La scomparsa di Maria Natalina lascia un grande vuoto soprattutto nella vita amministrativa dell’associazione”.