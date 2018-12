Infortunio sul lavoro ad Albenga, un ferito

Albenga. Infortunio sul lavoro questa mattina in un vivaio di Albenga. Un operaio, per cause ancora da accertare, si è fatto male in modo serio ad una mano.

E’ stato subito soccorso dai medici del servizio sanitario d’emergenza e da un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga.

E’ stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona