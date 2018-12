Carcare. “Solo investendo risorse su sicurezza e formazione si potrà gradualmente contenere questo stillicidio che ogni giorno aggiunge vittime ad un lungo elenco di infortuni gravi e mortali. A tal fine e per continuare a sensibilizzare istituzioni, imprenditori e opinione pubblica su questi temi”. Così Simone Turcotto, segretario provinciale di Filmcams Savona, commenta l’incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio presso lo stabilimento Noberasco di Carcare.

“Questo pomeriggio un lavoratore dipendente della Noberasco Spa è stato travolto da una navetta che trasportava un bancale all’interno dello stabilimento di Carcare in località Paleta ed è stato ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale San Martino di Genova – ricorda Turcotto – La produzione su richiesta dei lavoratori è stata sospesa. L’operaio lavorava da circa un anno presso lo stabilimento. Al di là delle verifiche sull’accaduto che spettano agli organismi competenti, la nostra sigla sindacale deve ancora una volta fare un annuncio grave come quello di oggi per un lavoratore della nostra provincia”.

di 6 Galleria fotografica Incidente sul lavoro alla Noberasco di Carcare









“La nostra provincia, come del resto tutto il Paese, è coinvolta giornalmente da infortuni sul lavoro più o meno gravi che, in molti casi minano i lavoratori nella loro integrità fisica e psichica”.

“Le organizzazioni sindacali sono impegnate in una dura battaglia contro l’insicurezza sul lavoro e lottano quotidianamente contro coloro che cercano con ogni mezzo di contenere i costi del lavoro risparmiando sulla sicurezza”.