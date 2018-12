Incidente stradale sull’Aurelia ad Andora, ferita una ragazza

Andora. Incidente stradale nella tarda serata di ieri sulla via Aurelia ad Andora.

Secondo quanto appreso, la conducente di un’auto, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard rail: è successo sulla via Aurelia, all’altezza di Capo Mele, intorno alle 23 e 15.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della Croce Bianca di Andora e dell’automedica del 118.

La conducente, una ragazza di 25 anni, è stata estratta dall’abitacolo dai pompieri e poi soccorsa dai sanitari: stando a quanto riferito non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

E’ stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.