Finale Ligure. Polemica sul cantiere tra Varigotti e Noli sulla via Aurelia dopo un incidente stradale avvenuto martedì scorso e che ha coinvolto un giovane a bordo di una moto, rimasto ferito dopo la caduta e con il rischio di finire nella scogliera sottostante il tratto di viabilità.

Il cantiere riguarda uno degli interventi programmati da Anas dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il finalese a fine ottobre scorso. “Segnalato male, in una zona poco illuminata” è la denuncia della madre del ragazzo, che riportato una frattura ad un piede a seguito del sinistro stradale. “Solo per un caso mio figlio non è volato di sotto…” aggiunge la mamma.

Foto 2 di 2



Il cantiere posto sulla via Aurelia, con new jersey, prevee uno scambio di corsia, ma non sarebbe segnalato adeguatamente e completamente al buio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19:00, poco dopo la galleria tra Varigotti e Noli, con il giovane rimasto in bilico tra il muretto e lo strapiombo. “Il cantiere è mal segnalato, buio e pericoloso: nessuno ha preso provvedimenti. A mio figlio è andata bene, ma poteva andare molto peggio”.

“Lo stesso agente della polizia stradale ha riferito di aver avuto difficoltà a fare i rilievi…” conclude.