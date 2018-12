Andora. Incidente stradale oggi pomeriggio nel tratto di A10 tra Albenga e Andora: secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, un’auto trainante un carrello appendice con sopra un’altra vettura, ha sbandato, perdendo il carico e finendo la sua corsa contro il guard rail.

Ferite lievi per il conducente: sul posto sono intervenuti personale sanitario, 118 e vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, che hanno lavorato per la messa in sicurezza della carreggiata.

Il ferito è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul luogo del sinistro hanno operato anche polizia stradale e ausiliari della viabilità.

L’incidente stradale, avvenuto intorno alle 15 e 30 di oggi, ha provocato pensanti ripercussioni alla viabilità autostradale, con code e forti rallentamenti sul tratto rimasto bloccato per l’intervento di sanitari e pompieri. Solo da poco la situazione viaria sta tornando lentamente alla normalità.