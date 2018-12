Finale Ligure. Era in stato di ebbrezza il conducente della Wolksvagen Golf che, nella notte tra venerdì e sabato, ha perso il controllo dell’auto nella galleria della Caprazoppa invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un furgone taxi.

L’uomo, di origine marocchina, stava viaggiando sull’Aurelia in direzione Genova insieme ad un connazionale e, forse per un colpo di sonno o per una distrazione ha causato il frontale con un veicolo, un Fiat Scudo, che stava trasportando un gruppo di adolescenti loanesi di ritorno dalla festa di compleanno in pizzeria della figlia del consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

di 32 Galleria fotografica Schianto nella Caprazoppa, le immagini









Sette i ragazzi rimasti feriti, oltre ai conducenti dei mezzi e al passeggero della Golf, e ci sono volute due ore per estrarre tutti dalle lamiere da parte dei vigili del fuoco di Finale e Savona. Tra i soccorritori, oltre al 118, anche gli equipaggi delle pubbliche assistenze di Finale, Finalborgo, Borgio e Calice e la polizia stradale.

Per fortuna nessuna conseguenza grave, seppur lo schianto sia stato violento, e le dieci persone coinvolte sono in via di guarigione, anche quelli che hanno riportato traumi più importanti.