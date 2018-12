Alassio. Irregolarità ed anomalie nella gestione dello smaltimento dei rifiuti ad Alassio: da una segnalazione di Alassio Ambiente alla procura anti-racket di Caltanisetta è partita l’indagine della Squadra Mobile della Questura di Savona che ha portato all’arresto dell’ex re dei rifiuti Pier Paolo Pizzimbone e dell’imprenditore Mario La Porta.

Al centro dell’attività investigativa una recrudescenza nei controlli sull’attività della società dei rifiuti ad Alassio effettuati da Pizzimbone anche con auto di lusso, una Lamborghini. A quel punto è scattata la richiesta di denaro (con l’accusa di estorsione), con un pagamento di 16 mila euro ripreso dagli stessi investigatori durante gli accertamenti.

di 7 Galleria fotografica I retroscena sugli arresti di Pizzimbone e La Porta









Secondo il quadro probatorio raccolto dalla polizia nell’inchiesta sarebbero stati pattuiti 120 mila euro complessivi, poi scesi nella trattativa a 96 mila euro, 8 mila euro al mese. Pizzimbone avrebbe costretto i titolari della società che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune di Alassio a sottoscrivere un contratto di consulenza fittizio con La Porta per ricevere denaro.

L’inchiesta era partita ufficialmente lo scorso 28 novembre 2018, con un blitz da parte dei poliziotti della squadra mobile di Savona in Comune ad Alassio.

Nell’occasione, gli agenti hanno visionato e sequestrato diversi documenti legati proprio al settore dei rifiuti (l’indagine infatti vede coinvolto anche l’assessore alassino all’Ambiente, Rocco Invernizzi al quale però, almeno per il momento, sono stati contestati solo reati contro la pubblica amministrazione).

Per Paolo Pizzimbone è un imprenditore da sempre impegnato nello smaltimento dei rifiuti con l’azienda Aimeri Biancamano di cui è co-fondatore che ha anche gestito rifiuti ad Alassio. Poi nel 2013 la vittoria di un’altra azienda consortile per la gestione dei rifiuti, con l’avvio della collaborazione con l’amministrazione Canepa. Tuttavia le cose cominciano a cambiare con l’insediamento della nuova giunta d Marco Melgrati e l’avvio degli strani controlli, arrivando a sanzioni contro la società consortile e rescissione del contratto.

E proprio dal luglio 2018 sono iniziati i controlli serrati, con lo stesso Pizzimbone presente seppur non ne avesse alcun titolo. Alassio Ambiente ha voluto quindi capire questa situazione anomala: uno dei soci chiede un appuntamento a Pizzimbone, con il via agli “incontri segreti”, uno avvenuto nella Spa del Grand Hotel di Alassio il 4 ottobre scorso.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Pizzimbone ha ribadito che l’amministrazione comunale è pronta alle sanzioni o alla rescissione del contratto, offrendo una opzione per “ammorbidire” la vicenda. Come? Con un contratto fittizio di consulenza per La Porta, con il denaro che sarebbe stato poi girato a Pizzimbone. Il versamento doveva avvenire nei confronti di una società albanese che faceva capo allo stesso La Porta.

Da lì inizia la situazione ad alta tensione sui rifiuti ad Alassio, con Pizzimbone che rinnova un nuovo appuntamento al socio della Alassio Ambiente: dopo un altro incontro riservato è stato sottoscritto il contratto di consulenza in provincia di Imperia.

Il 23 novembre scorso sarebbe avvenuto il pagamento della prima tranche di estorsione, all’hotel Savoia di Alassio, con un rappresentante dell’azienda consortile che avrebbe consegnato una busta, recapitata il giorno dopo a Cervo allo stesso Pizzimbone: secondo le indagini della polizia parte dei soldi sarebbero stati spesi la sera stessa al Casinò di Sanremo.

Infine, dall’attività di indagine, non risulta alcun coinvolgimento del sindaco Marco Melgrati.