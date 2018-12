Incendio all’area T1 di Ceriale, intervento di vigili del fuoco e carabinieri

Ceriale. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri sul rogo avvenuto alle prime ore del mattino all’interno dell’area T1 di Ceriale.

Secondo quanto appreso, ad andare a fuoco sono andati un paio di materassi, probabilmente usati da qualcuno per passare la notte all’interno del cantiere ormai abbandonato.

Non si esclude un mozzicone di sigaretta all’origine delle fiamme: il fumo ha fatto scattare l’allarme con il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, che in breve tempo hanno spento l’incendio e operato per la messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti sul posto i carabinieri per un primo sopralluogo nella zona interessata dal rogo: sono state avviate indagini sull’incendio e su chi si poteva trovare all’interno.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.