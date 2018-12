Incendio a Quiliano: brucia catasta di legna, distrutte un’auto e una moto

Quiliano. Una moto e un’auto distrutte. E’ il bilancio dell’incendio sviluppatosi ieri sera poco dopo le 21 in via della Concezione a Quiliano.

Ad andare a fuoco, per cause ancora da accertare, una catasta di legna: le fiamme però hanno investito e pesantemente danneggiato un’auto e una moto che si trovavano nelle immediate vicinanze.

L’incendio è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.