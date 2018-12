Vado Ligure. È stato inaugurato oggi, martedì 4 dicembre, il nuovo supermercato “InCoop” di Vado Ligure, realizzato nella sede sulla via Aurelia già un tempo occupata da un punto vendita Coop Liguria, poi trasferito nel centro commerciale Molo 8.44.

“La scelta di trasferire al Molo l’allora supermercato di Vado Ligure – spiega il presidente di Coop Liguria Francesco Berardini – aveva scontentato i Soci e i consumatori residenti nel centro storico, abituati a frequentare il supermercato raggiungendolo a piedi. Questa nuova apertura, quindi, è dedicata soprattutto a loro e punta a garantire un servizio di vicinato di buon livello, attraverso un punto vendita di nuova concezione, dotato di tutti i servizi indispensabili per la spesa quotidiana, che propone un assortimento di 4.500 articoli, particolarmente sviluppato nel comparto dei freschi. A chi ricerca un’offerta più ampia, indichiamo in vari modi che può contare sulla proposta del superstore Coop del Molo 8.44, con i suoi oltre 20 mila prodotti, integrata dall’ampia scelta di merceologie non alimentari presenti nei negozi della galleria”.

La superficie di vendita del nuovo “InCoop”, dotato di un ampio parcheggio riservato, è di 450 metri quadrati. Adiacente al supermercato è stata realizzata una struttura gestita da un operatore partner, che propone casalinghi, abbigliamento, piccola ferramenta e cancelleria.

Il nuovo “InCoop” offre un’ampia proposta di alimenti freschi e freschissimi, sia nei banchi assistiti di gastronomia, macelleria e pescheria, sia a libero servizio, con salumi e formaggi preincartati, piatti pronti di gastronomia, pasta fresca, condimenti, semilavorati di carne e pesce come polpette, spiedini, hamburger, ecc. Nel mercatino dell’ortofrutta è presente una bancarella dedicata ai prodotti liguri della Cooperativa Ortofrutticola di Albenga. Completa l’offerta della piazza dei freschi il distributore di pane fresco sfuso. Nel comparto generi vari, sono presenti tutti i prodotti indispensabili per la spesa quotidiana, compresa una proposta di alimenti senza glutine.

È presente il servizio di consegna a domicilio degli acquisti effettuati in negozio, in un raggio di 4 chilometri dal punto vendita, a tariffe agevolate per i soci. In occasione della nuova apertura, è previsto un volantino di promozioni dedicate, con sconti molto consistenti su prodotti di grande richiamo. Un’ulteriore promozione è prevista per coloro che intendono diventare Soci di Coop Liguria: riceveranno 5 buoni acquisto del valore di 5 euro da spendere, ciascuno, su una spesa minima di 25 euro.

Il supermercato è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20; il sabato dalle 8 alle 20, e la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Il Punto Soci, invece, l’ufficio dove si possono scoprire tutti i servizi esclusivi riservati ai Soci della Cooperativa e gestire il proprio libretto di Prestito Sociale, è attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12.50; il venerdì, dalle 15.30 alle 19.20; il sabato, dalle 9 alle 12.50.

Sotto il profilo ambientale, il supermercato è dotato di tutti gli accorgimenti volti a renderlo efficiente e sostenibile: impianto di illuminazione a led; centrali frigo a ciclo transcritico; banchi dei surgelati e dei salumi e latticini chiusi da ante o porte per limitare la dispersione del freddo. Sul tetto, inoltre, è stato installato un impianto fotovoltaico che produce 62 mila kilowattora di energia l’anno, coprendo il 22 per cento del fabbisogno energetico del punto vendita.

Il nuovo “InCoop” occupa una ventina di persone, coordinate dallo stesso Capo Negozio che ha in carico il superstore del Molo 8.44, per consentire una gestione trasversale degli organici tra i due punti vendita.