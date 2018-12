Inaugurata la nuova sede della protezione civile e Aib di Garlenda

Garlenda. E’ stata inaugurata questa mattina la nuova sede operativa della squadra di protezione civile e antincendio boschivo del Comune di Garlenda. Un sede attesa, considerato che la provvisorietà dello spostamento in un container risale a ben 14 anni fa.

“Da allora – spiegano dal Comune – le amministrazioni dei sindaci Miele e Pittoli hanno sempre avuto a mente la necessità di trovare una sistemazione dignitosa, ma era necessario aspettare il completamento del centro servizi della nuova borgata. Oggi, grazie ai recenti lavori di completamento dell’area, risiedono presso il centro, non solo la nuova sede della protezione civile, ma anche la palestra comunale, l’ufficio postale, il nuovo ufficio della pro loco (trasferitosi a inizio dell’anno) e l’ufficio informazioni turistiche (ancora da assegnare)”.

“Era un impegno di questa amministrazione quello di terminare la sistemazione dell’area e di assegnare la sede alla squadra di protezione civile”, ha introdotto il sindaco Silvia Pittoli, madrina della cerimonia di inaugurazione.

“Da quando, quasi 5 anni fa, ho ricevuto dal sindaco l’incarico di occuparmi della protezione civile – ha dichiarato Dario Urselli – ho provato a organizzare la squadra da un punto di vista amministrativo: corsi, visite mediche, dispositivi di protezione individuale, comunicazioni, aggiornamento del piano comunale di protezione civile, contributi regionali. Sono fiero di poter dire di esserci riuscito e di lasciare la squadra al termine del mandato in condizioni perfette a chi mi succederà. Ringrazio indistintamente tutti i volontari, anche coloro che per ragioni diverse possono impegnare solo poche ore di volontariato durante l’anno. Ogni ora spesa per la comunità è sempre un utile dono”.

Alla manifestazione era presente l’architetto Bonfiglio dell’ufficio tecnico comunale, la quale si è occupata dei lavori di sistemazione della nuova sede, il responsabile della squadra Roberto Pesce e il responsabile della squadra intercomunale Villanova d’Albenga-Garlenda, Guerrino.

Giovedì 20 dicembre i volontari, come consueto, si ritroveranno presso il tennis club comunale per la cena di fine anno.