Finale Ligure. Sotto le feste natalizie è tornato ancora una volta nel savonese: questa volta con una esibizione al Castel San Giovanni di Finale Ligure.

Protagonista il biker Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, in versione sportiva, con le sue classiche e pericolose evoluzioni con la bici, sempre in cerca di adrenalina.

Brumotti è entrato in azione oggi scegliendo come campo di prova un “giro” all’interno del castello finalese, con una esibizione delle sue e acrobazie davvero da mozzafiato.

Il noto biker, infatti, è riuscito a percorrere le mura del castello in sella alla sua bici, rimanendo sempre in bilico: un minimo errore e sarebbe precipitato per diversi metri.