In 500 dalla Liguria per la manifestazione nazionale della Lega in piazza del popolo a Roma

Liguria. Partiranno da tutta la Liguria in circa 500, tra militanti e simpatizzanti su 8 pullman, treno e auto per la manifestazione nazionale della Lega, che si terrà in piazza del Popolo a Roma, alle 11, con il segretario e vicepremier Matteo Salvini.

“In piazza domani – dice il segretario regionale della Lega Liguria Edoardo Rixi – ci saranno tutti gli eletti in Liguria, i militanti e sostenitori del nostro movimento. Da tutta Italia è previsto l’arrivo di centinaia di pullman, anche da molte regioni del Sud, dove la Lega è in continua crescita”.

“Sarà importante domani essere in piazza, in un giorno di festa, insieme a Matteo Salvini, per chiudere un anno di successi che ci hanno portato al governo del paese e per prepararci agli appuntamenti elettorali del 2019”.