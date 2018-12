Il segretario Arboscello (Pd): “Lettera di Nicolick offensiva verso i savonesi”

Savona. “Le parole espresse da Roberto Nicolick nella lettera indirizzata a Matteo Salvini, inoltrata per conoscenza agli organi di stampa, sono vergognose e offensive nei confronti dei savonesi, della città di Savona e dei quartieri di Villapiana e Lavagnola”. Lo afferma il segretario del Pd savonese Roberto Arboscello dopo la lettera a Salvini pubblicata da Nicolick

“Comprendo il tentativo di qualche personaggio di trovare il modo per tornare alla ribalta politica ma quanto dichiarato è al limite della follia oltre che non corrispondente alla realtà”.

E il segretario Dem di Savona aggiunge: “I savonesi hanno difeso a più riprese, in modo del tutto pacifico e democratico, la memoria della propria città, Medaglia d’Oro al Valor Militare. I valori della Resistenza e dell’ antifascismo sono valori radicati a Savona e nei savonesi, che continueranno a difenderli, nel pieno rispetto di un sano confronto politico, come fatto fino ad oggi”.

“Parole come quelle espresse da Nicolick hanno come unico effetto quelle di aumentare le tensioni sociali, cosa di cui Savona non ha assolutamente bisogno.

Le forze dell’ordine hanno sempre avuto e sempre avranno il sostegno, la stima e la vicinanza di tutti i savonesi, che in modo democratico continueranno a difendere i valori in cui credono, senza accettare nessun tipo di provocazione”.

“Se il signor Nicolick vuole rendersi utile la smetta di usare argomentazioni strumentali e inizi a invitare a Savona le alte cariche dello Stato a cui si rivolge affinché si possano rendere conto delle stato di difficoltà in cui vertono la nostra città e la nostra regione” conclude Arboscello.