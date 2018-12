Il restyling del Faro di Bergeggi diventa un caso: “E’ un bunker o una chiesa?”. Sui social: “E’ orribile”

Bergeggi. “E’ un bunker o una chiesa?”. Questa la reazione dei social per il restyling dell’ex albergo-ristorante “Il Faro” di Berggeggi sulla via Aurelia, con i lavori ormai completati e le impalcature che ormai stanno lasciando il posto alla nuova struttura.

Proprio dai commenti di alcuni gruppi social è nato il caso “architettonico”, con numerose reazioni negative all’intervento che era stato varato dall’amministrazione di Bergeggi.

La struttura aveva conosciuto diversi anni di abbandono, fino all’iter amministrativo per il progetto di riqualificazione arrivato nel 2017, dopo un contenzioso tra il Comune e la società “Bianco&Blu”. I lavori di ristrutturazione hanno portato alla realizzazione di sei alloggi, mantenendo la struttura esistente e senza aumento dei volumi.

Tuttavia, a lavori terminati, non mancano le polemiche, divampate in primis sui social: “Veramente brutto…”, “Orribile!!!”, “Una schifezza…”, “Che finestre piccole con la vista che c’è, è un vero peccato…”, “Una costruzione alquanto discutibile…”, “Sinceramente mi sembra molto triste…”, “Avrei preferito, in mancanza di meglio, i ruderi ad memoriam…”, “Sembra una grossa tomba di famiglia…”, “Che orrore! Com’è possibile, nel 2018, autorizzare simili scempi?”. Tanti, insomma, i commenti a dir poco negativi alla nuova costruzione.

E non manca la stoccata politica, che arriva dall’assessore di Savona Maurizio Scaramuzza che “sconfina” la Città della Torretta e focalizza la sua attenzione proprio sul contestato restauro dell’ex albergo-ristorante di Bergeggi. Il progetto di restyling della struttura è stato al centro di un post piuttosto polemico pubblicato dallo stesso Scaramuzza (con tanto di foto del restyling in corso) sulla sua pagina Fecebook, corredato da un messaggio breve, ma dal significato inequivocabile: “Complimenti sindaco, bel regalo ai bergeggini. Bellissimo. Post Scriptum: Dimissioni”.

Forse una “semplice” battuta rivolta direttamente al primo cittadino di Bergeggi Arboscello (peraltro taggato nello stesso post) quella dell’assessore savonese, che si è però poi lasciato andare ad una serie di altre frecciate in risposta ai commenti degli utenti (la gran parte dei quali concordi nel criticare l’aspetto estetico che sta assumendo la struttura).

E l’assessore savonese lania infine una battuta sulle imminenti elezioni amministrative: “Non riesco a immaginare niente di più brutto”, scrive un altro; “Beh tanto vanno a elezioni a maggio 2019”, la replica piccata dell’assessore savonese, che ha poi aggiunto ancora: “Hanno fatto una colata di cemento in uno dei posti più belli del ponente, a questo punto era davvero meglio un casinó”.