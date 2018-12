Il mercato immobiliare oggi: comprare, vendere o assicurare?

Il mercato immobiliare è un importantissimo parametro per esprimere lo stato di salute di una nazione. Attraverso una attenta valutazione del numero di compravendite di immobili, infatti, si possono ottenere preziose informazioni sull’ andamento dell’ economia del Paese. In questi termini, dopo gli anni di crisi che hanno contraddistinto questo mercato e l’intera economia nazionale, ci sono segnali di ripresa: cresce infatti il numero totale di compravendite annue, anche grazie agli incentivi statali sulle spese di ristrutturazione per i nuovi acquirenti e al calo del tasso relativo sull’apertura di eventuali mutui. A questo segnale di ripresa, tuttavia, non è ancora seguita una analoga crescita nelle quotazioni degli immobili: la svalutazione delle case, che ha portato negli scorsi anni a picchi negativi del 40 %, non mostra ancora sostanziali cambiamenti, se non forse un timido accenno di ripresa. Ecco perché, ad oggi, gli italiani mostrano una maggiore propensione a conservare la propria abitazione piuttosto che a venderla, proteggendola magari con una opportuna assicurazione per la casa.

Copertura assicurativa per la casa: cosa è e cosa copre

L’ abitazione è il centro nevralgico della vita della famiglia, dove si svolgono gran parte delle attività quotidiane, si ricevono ospiti, si conservano i propri beni. La serie di incidenti, imprevisti e sinistri che possono interessare la casa è dunque quanto mai lunga e variegata, ecco perché esistono diversi tipi di assicurazione che il proprietario può scegliere di sottoscrivere.

RC Famiglia: si tratta della classica polizza di responsabilità civile, che estende all’ intero nucleo familiare (inclusi anche i figli minorenni e i collaboratori domestici) una copertura assicurativa nel caso di danni causati a terze parti, nell’ ambito delle attività extra – lavorative legate alla conduzione della casa. Trattandosi di responsabilità civile, non sono coperte invece le eventualità che interessano l’ ambito penale, così come sono esclusi i danni subiti (invece che effettuati) da membri della famiglia.

Polizza globale condominio: questa assicurazione estende il concetto già visto per la RC famiglia all’ intero fabbricato condominiale. Tutela quindi sia gli incidenti verificatisi negli spazi comuni dell’ edificio, sia quelli perpetrati dall’ edificio ai danni di terze persone: la sua sottoscrizione è in genere responsabilità dell’ amministratore di condominio.

Assicurazione furto: una delle polizze più sottoscritte, tutela contro i danni materiali connessi a una rapina, e copre sia il valore dei beni sottratti che i danneggiamenti verificatisi alla abitazione in seguito all’ introduzione illecita (come rottura degli infissi o manomissione delle serrature). Per beni come gioielli, contante o carta di credito va sottoscritta un’ ulteriore garanzia per il furto di preziosi.

Assicurazione terremoto: sottoscrivibile singolarmente o come estensione della normale polizza sulla casa, questa assicurazione copre i danni diretti subiti dall’ edificio in caso di calamità naturali.

Ognuna di queste assicurazioni più generiche può essere adattata in base alle esigenze dell’ assicurato, in modo da fornire la copertura più idonea alla sua abitazione: esistono diverse compagnie assicurative online come MioAssicuratore, che permettono di coniugare la facile accessibilità ai loro servizi con una grande elasticità nelle opzioni della polizza.