Il Lions Club Quiliano-Vado Ligure “Vada Sabatia” ha festeggiato il suo 16esimo anno di vita

Vado Ligure-Quiliano. Da una “costola” del Lions Club Spotorno Noli-Bergeggi-Vezzi Portio nasce il Lions Club Quiliano-Vado Ligure “Vada Sabatia” che quest’anno festeggia il suo 16esimo anno di vita. La “Charter Night” festeggiata presso la sede ufficiale del Club (Ristorante Madonna del Monte) si è svolta alla presenza di numerosi soci e graditi ospiti.

Elisa Guattieri, Cerimoniere, dopo aver letto il Codice dell’Etica Lionistica, ha presentato gli ospiti: Massimo Fontana (Presidente di Zona), Gimmi Moretti (Presidente Banca degli occhi Melvin Jones), Mauro Bianchi (candidato a Direttore Internazionale), Felice Rota (secondo vice Governatore) e consorte, Giannina Roatta (Questore di Savona) e consorte, Massimo Gasperini (Comandante Savona Vado) e consorte, Rosario Tuvè (Presidente Lions Club Torretta), Pierangelo Bruno (Presidente CRI Vado Ligure), Fabio Falco (Vice Sindaco di Vado), Domenico Cerveno (Responsabile Corpo di Polizia Municipale Vado Ligure), Alberto Ferrando (Sindaco di Quiliano), Giampaolo Calvi (Past Presidente del Club Spotorno).

Alla fine delle presentazioni, il cerimoniere ha invitato il presidente Giorgio De Maestri ad aprire la serata con il classico tocco della campana. Il presidente ha ringraziato i soci presenti e gli ospiti e ha chiarito che “l’incontro è decisamente conviviale in quanto la cena verrà consumata insieme con “spirito d’amicizia” e con il piacere di poterla condividere con i graditi ospiti”.

A seguire, una breve cronistoria del Club, dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Quindi, De Maestri ha ricordato che “il Club ha attualmente 27 soci di cui 9 donne. Il motto che contraddistingue i Lions da oltre 100 anni è “We serve” letteralmente tradotto in “noi serviamo”, ma sottolinea De Maestri, forse è più giusto dire “noi siamo al servizio” della comunità, motto che ha un significato solo se siamo uniti, coesi, se lavoriamo in gruppo, poiché ognuno di noi può arrivare dove arrivano le proprie braccia, ma se un altro porge la mano si può formare una grande catena e tutti insieme possiamo raggiungere l’obiettivo prefissato”.

“Nel nostro caso, tralasciando i service nazionali, la nostra mano è stata agganciata dalle Istituzioni e Parrocchie locali che ci hanno permesso di aiutare alcune famiglie della zona nell’ambito del progetto delle Nuove Povertà. Inoltre abbiamo un’ottima collaborazione con la CRI di Vado con la quale abbiamo firmato un contratto di Paternariato. Infine un’attenzione particolare è rivolta ai più piccoli con il Service dell’Educazione Stradale che da diversi anni ci vede coinvolti insieme a Vigili Urbani e Vigili del fuoco”.

“In questo anno Lionistico, grazie all’intervento del nostro presidente di Zona Massimo Fontana abbiamo cercato di avere più contatti di “Amicizia” con gli altri Club con i quali condividiamo anche dei Service. Ricorda ancora che lo scorso anno per il nostro Club è stato un anno eccezionale per gli obiettivi raggiunti in quanto il Service del “Barattolo salvavita” è diventato un Service Nazionale. Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto grazie ad altruismo, perseveranza e dedizione. Infine riporta il motto della Presidente Internazionale Gudrum Yngvadottir : “Quando lavoriamo insieme siamo più grandi e siamo migliori”.

A conclusione della serata Mauro Bianchi ha ringraziato il Club per la Qualità dei Service, per la storia e ha concluso con un “Grazie di esserci” che ha commosso i soci presenti. Massimo Fontana ha ribadito l’obiettivo del suo mandato: unire in segno dell’amicizia tutti i Club della Zona. Gimmi Moretti ha ricordato la generosità del nostro club il quale insieme ad altri ha permesso l’acquisto di importanti apparecchiature. Giannina Roatta ha augurato una buona riuscita degli obiettivi del Club. Massimo Gasparini ha condiviso l’idea che il gruppo è importante e ha ricordato come in occasione degli ultimi accadimenti che hanno colpito Savona (mareggiata e incendio al Porto) la presenza di coesione ha permesso di superare momenti critici.

Alba D’Agosta Segretario Club Vado Ligure-Quiliano “Vado Sabatia” Alberto Ferrando ha sottolineato la vicinanza del Club al territorio: “I Lions sono presenti e affrontano le criticità con discrezione e tempismo”. Fabio Falco ha ricordato, infine, come “le nostre sono piccole comunità che hanno bisogno di gruppi come i Lions”.