Albenga. Sabato 27 luglio 2019. In questa giornata farà tappa ad Albenga il Jova Beach Party, il grande tour estivo che il prossimo anno vedrà protagonista Lorenzo “Jovanotti” Cherubini. I dettagli del progetto sono stati presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa trasmessa online sulla pagina Facebook ufficiale del musicista romano.

Il Jova Beach Party è una grande festa in spiaggia che si svolgerà nell’arco dell’intera giornata in una “città temporanea” di 300 metri per 100 metri realizzata interamente sulla spiaggia: “Qui – ha spiegato Jovanotti – troveranno spazio tanti ospiti, gruppi, dj-set, ristoranti. Si potrà giocare a beach volley, fare il bagno, mangiare, bere, ballare. Ci si potrà anche sposare: con il permesso dei sindaci, indosserò la fascia e potrò anche fare da officiante”. E il momento clou sarà ovviamente l’esibizione di Lorenzo Cherubini, che ad ogni tappa darà vita ad un dj-set tutte le volte diverso.

La scelta di organizzare un “beach party” non è stata casuale: “Il prossimo anno saranno i 50 anni dello sbarco sulla Luna. La telecronaca di Nicolò Carosio è il primo ricordo cosciente della mia vita. Se ci pensate, l’impronta lasciata da Neil Armstrong è simile a quella che tutti noi lasciamo sulle spiagge. La Luna è come se fosse la spiaggia dell’universo. Sei mesi dopo l’allunaggio c’è stato il concerto di Woodstock, una grande festa che ha segnato un’epoca e che è diventata il simbolo di tutti i concerti e di tutti gli eventi di divertimento”.

In questa ricorrenza, dunque, Jovanotti ha deciso di organizzare un tour unico. Che ha nelle spiagge la location perfetta: “In spiaggia si possono fare tante cose: si parte, si arriva, si contempla, ci si diverte, si va in vacanza, si vivono avventure, ci si incontra. Ma soprattutto ci si può ballare. E questo vorrei che si facesse con il Jova Beach Party. Ballare, ballare e ballare”.

Come ammesso dallo stesso Lorenzo Cherubini, organizzare eventi simili in spiaggia è sempre rischioso: “Ma grazie alla collaborazione dei sindaci e dei Comuni, riusciremo ad organizzare queste 15 tappe al meglio. Soprattutto, grazie al fondamentale supporto di Wwf e del nostro pubblico lasceremo le spiagge meglio di come le troveremo”.

Jovanotti e Albenga: è di una sorta di ritorno alle origini. Nel dicembre 1988, infatti, Cherubini iniziò il servizio militare presso la caserma Turinetto di Albenga, che portò poi anche alla nascita della canzone “Asso”, colonna sonora della serie televisiva “Classe di Ferro”. Un’esperienza, quella ingauna, rimasta evidentemente nel cuore e nei ricordi del cantante romano, che ne raccontò dettagli e curiosità circa un anno fa, durante una puntata della trasmissione “90 Special” su Italia 1.

Per non parlare, poi, delle ricadute positive in termini d’immagine, turistici ed economici che il concerto di un cantante del calibro di Jovanotti potrebbe portare all’intero comprensorio ingauno.