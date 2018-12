Il gruppo civico “L’altra Albenga” scende in campo: brindisi augurale di Natale con i consiglieri di centrodestra

Albenga. Domani, giovedì 20 dicembre, si svolgerà un brindisi augurale in vista del Natale organizzato dai consiglieri comunali di centrodestra. L’appuntamento è alle 19,30, al Cianghe-Point di via Carloforte.

“Sarà principalmente l’occasione per ritrovarci e stare un poco assieme, ma anche per far decollare il gruppo civico ‘L’Altra Albenga’ in vista delle elezioni del prossimo anno, – hanno spiegato i consiglieri. – Sarà anche l’occasione per ribadire i tre punti principali per il rilancio economico di Albenga: valorizzazione del suo patrimonio enogastronomico, sia in chiave produttiva che in chiave turistica; cura, valorizzazione e promozione turistica del nostro enorme e spesso nascosto patrimonio culturale, museale, artistico e architettonico; recupero del patrimonio edilizio comunale e realizzazioni infrastrutturali attraverso una decisa e costante azione per attingere ai Fondi europei per troppo tempo lasciati a dormire”.

“Sara’ un lavoro di programmazione attento e scrupoloso e che guarda esclusivamente al benessere di Albenga e degli albenganesi e con questa prospettiva sono ben accetti suggerimenti e idee e quindi il benvenuto a tutti coloro che vogliono contribuire a questo progetto, con un unico eccezione verso transfughi e traditori; in poche parole, veto a chi ha fatto cadere la giunta Guarnieri e a chi, alle regionali, si è schierato contro la candidatura di Giovanni Toti, il nostro Presidente regionale. Sarà una lista di persone perbene, fantasiose, capaci e volenterose. A giovedì”, hanno concluso.