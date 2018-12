Il Finale sta pensando a far rientrare Vincenzo Sgambato

Savona. Il Finale, che ha ripreso il portiere (classe 2000) Tommaso Bozzo (in prestito al Legino), sta pensando ad alzare l’asticella qualitativa della difesa, riportando in maglia giallorossa Vincenzo Sgambato, in forza alla Correggese (Reggio Emilia).

Cristian Trotti, ex attaccante dell’Alassio, va a rinforzare il reparto offensivo dell’Ospedaletti.

Il Soccer Borghetto preleva, dal Pietra Ligure, l’esterno Lorenzo Bianco, mentre Andrea Biolzi è il nuovo tecnico del Ceriale.

In Prima Categoria, il Plodio cede il centrocampista Nicolò Guastamacchia all’Aurora Cairo e l’attaccante Simone Resio al Dego.

Roberto Cerruti si è dimesso dal ruolo di allenatore del Mallare; la società valbormidese comunicherà, a breve giro di posta, il nome del nuovo tecnico.