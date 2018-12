Il Comune di Nasino ottiene un finanziamento da 15 mila euro per il potenziamento del Wi-Fi

Nasino. Il Comune di Nasino ha ottenuto un finanziamento europeo del valore compessivo di 15 mila euro da utilizzare per la creazione di una rete di Wi-Fi gratuito su tutto il territorio comunale.

Il Comune guidato dal sindaco Claudio Tessarin ha partecipato al bando della Commissione Europea denominato “WiFI4EU”, che promuove le connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta l’Europa.

Il Comune di Nasino è risultato tra i vincitori assieme ad altri 224 Comuni italiani (dei quali meno di cinque in Liguria) e si è visto assegnare un buono di 15 mila euro da utilizzare per il potenziamento della connettività gratuita a beneficio di tutti, nei principali punti di aggregazione del nostro territorio.

“Si tratta di un’importante vittoria per il nostro Comune, che permette di ridurre il divario digitale, consentendo ai cittadini connessioni veloci anche in aree aperte”, commenta il sindaco Tessarin.