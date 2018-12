Il Comitato Provinciale Pensionati incontra il senatore Paolo Ripamonti

Savona. I rappresentati di Cupla (Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo) della provincia di Savona, in relazione al contenuto della manovra finanziaria 2019, che prevede l’aumento delle pensioni minime come effetto collegato all’introduzione del Reddito di Cittadinanza, incontrano il senatore Paolo Ripamonti per illustrare le esigenze dei propri iscritti.

Daniela Zilli, segretario nazionale dell’Associazione Pensionati Cia, aggiornerà le posizioni del comitato Cupla a livello nazionale, mentre Benito Lagorio, Presidente pro tempore Cupla Savona, si occuperà di illustrare le azioni necessarie per dare sollievo alle famiglie degli anziani, i cui trattamenti pensionistici hanno perso progressivamente valore rispetto al reale costo della vita e i cui redditi hanno scontato il peso di un fisco ancor più opprimente a livello locale e di costi socio-sanitari sempre più alti.

L’incontro tra il Comitato ed il Senatore Paolo Ripamonti, membro della Commissione Agricoltura del Senato, si terrà a Savona, lunedì 3 dicembre, alle 11, nella sede di Confcommercio (corso Ricci 14 – quarto piano).