Il Celle Varazze under 13 femminile conquista il memorial Dondi a Savona

Savona. Si è disputato sabato al palasport delle Trincee di Savona l’edizione 2018 del torneo di pallavolo dedicato alla memoria di Enrico Dondi, fondatore di numerose società savonesi e organizzatore dei Giochi della gioventù. Oltre al Vbc Savona, hanno preso parte l’Albisola, il Quiliano, la pallavolo Fornaci, il Carcare e il Celle Varazze volley.

Proprio le valbormidesi del Carcare sono arrivate in finale contro le biancoblu, ma non sono riuscite a mettere i bastoni tra le ruote alle cellesi e varazzine. La squadra allenata da Carlo Gambaruto ed Enrico Molinari in finale ha avuto la meglio al tie break: 2 a 1 il risultato del match decisivo.

La manifestazione era pensata per le formazioni Under 13, di annata 2006 e 2007. Le ragazze del Celle Varazze Volley oggi sono poi tornate in campo anche al torneo dell’Immacolata di Alassio, dove hanno ottenuto un buon 3° posto complessivo, sconfitte solo dalle imperiesi del San Camillo.