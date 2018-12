Il caffè di Albenga è il più buono del mondo: due medaglie d’oro all’International Coffee Tasting

Albenga. La Miscela Anniversario, uno dei prodotti di punta per l’espresso italiano della torrefazione albenganese “La Genovese”, ottiene per la terza volta l’ambito riconoscimento rilasciato da una giuria di esperti selezionati dall’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac). Mentre la nuovissima miscela Juta Bio UTZ, proposta a baristi e consumatori da meno di un anno, al suo debutto nel mondo delle eccellenze, è riuscita subito a emergere come una delle migliori miscele BIO e sostenibili al mondo.

È dal 2008 che l’azienda ingauna si vede riconoscere all’International Coffee Tasting almeno una medaglia d’Oro come dichiarazione di eccellenza per le sue miscele. “Ricevere nuovamente la Medaglia d’Oro per la Miscela Anniversario, dopo quelle del 2012 e del 2016, è una conferma sul nostro lavoro – commenta Alessandro Borea, amministratore delegato de La Genovese – Significa che riusciamo a mantenere alta la qualità nel tempo e che il prodotto è sempre costante. Con il caffè non è facile, si tratta pur sempre di un prodotto naturale soggetto a naturali variazioni in base alle stagioni di raccolta. Tuttavia quest’anno siamo particolarmente orgogliosi del riconoscimento andato al nostro nuovo Caffè Juta, una pregiata miscela 100% Arabica certificata bio e UTZ”.

“Siamo riusciti a creare un prodotto frutto di un’agricoltura responsabile e sostenibile – spiega Borea – nel rispetto delle persone e del pianeta, con una filiera garantita che rispetta i coltivatori, i lavoratori e le loro famiglie aiutandoli a soddisfare le proprie ambizioni e a contribuire a salvaguardare le risorse del mondo. La miscela Juta Bio UTZ è un caffè dolce ed elegante, dalla crema vellutata e dagli aromi persistenti, con profumi di fiori e frutta fresca che lasciano spazio a vaniglia e gelsomino, e con una spiccata acidità”.

“Non è stato facile – confessa – Juta è il frutto di oltre un anno di lavoro, fatto di ricerca, selezione, prove. A essere sincero non mi aspettavo di vedere riconosciuto fin da subito il nostro lavoro di torrefattori dalla giuria dell’International Coffee Tasting. Ed è questo che ci rende particolarmente orgogliosi della Gold Medal alla miscela Juta Bio UTZ: significa che abbiamo lavorato bene, un aspetto particolarmente importante per noi. Questo riconoscimento di eccellenza premia non solo il gusto e i pregiati aromi delle miscele de La Genovese, ma anche la qualità e la passione, che da sempre contraddistingue la torrefazione di Albenga e che l’ha portata negli anni a essere riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo”.