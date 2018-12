I prodotti del Beigua al Mulino di Sassello

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

A Sassello, nel cuore del Parco del Beigua, c’è un antico Mulino che dal 1830 macina ad acqua cereali di alta qualità e produce farine a km zero, una storia già raccontata ad agosto da questo sito. Nei locali attigui al Mulino il 20 ottobre ha preso avvio la prima fase del progetto Beigua Docks, un centro polivalente che non vuole essere solo un semplice negozio, ma un vero e proprio “contenitore” per prodotti (esclusivamente liguri) alimentari e non, una sede ideale per organizzare eventi ed attività di promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici: eventi, show cooking, presentazioni e degustazioni dei prodotti locali, attività e laboratori didattici per grandi e piccini, escursioni e visite guidate lungo gli splendidi sentieri della Foresta della Deiva e Parco del Beigua, la più vasta area protetta ligure e l’unica ad aver meritato l’ambito riconoscimento internazionale di Global Unesco Geopark.

Ovviamente priorità assoluta viene e verrà data ai prodotti del nostro territorio, ed in particolare a quelli aderenti al marchio promosso dal Parco del Beigua “Gustosi per Natura”, ma spazio troveranno anche le principali eccellenze alimentari della Liguria.

Dagli squisiti formaggi prodotti dalle aziende agricole locali ai salumi e al patè di lardo di Sassello, dai pregiati mieli del Parco del Beigua alle confetture e sciroppi di frutta, dai prodotti dell’antica tradizione dolciaria alle farine a km zero macinate dal Mulino di Sassello 1830, dalle birre prodotte dal vicino microbirrificio “Alta Via” ai cremosi yogurt di capra. Non mancano poi i pregiati vini e oli liguri, attentamente selezionati e vere e proprie “chicche” dell’enogastronomia regionale, come la crema di nocciole liguri “Il Parodi” e le fresche bibite a base di agrumi della Riviera.

Parlando poi di prodotti e di filiera corta non si può non accennare alle Fettuccine “Unica”, delle quali Beigua Dokcs è rivenditore esclusivo. Grano autoprodotto, macinato a pietra e ad acqua a Sassello; farina lavorata dal Pastaio Artigiano Fiorini di Varazze. Un prodotto davvero unico… condite con il pesto (di quello buono!!) sono una gioia per il palato. Entrare al Beigua Docks è un vero viaggio nel mondo del gusto e delle produzioni locali, alla scoperta di un territorio come quello del Parco del Beigua, vero e proprio scrigno di tesori naturalistici e storico-culturali.

