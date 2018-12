I nonni di Sereni Orizzonti all’arrembaggio dei pacchetti natalizi

Savona. I nonni di sereni orizzonti oggi saranno tutti dei Babbi Natale: si può andare all’arrembaggio anche se si ha un’età tra i 75 ed i 100 anni, almeno per un giorno. Succederà questo pomeriggio quando i “Nonni Natale” delle strutture liguri di Sereni Orizzonti andranno all’arrembaggio tra palle e pacchetti al centro commerciale “Il Gabbiano” del circuito Coop Liguria.

Dopo mesi di lavoro all’interno delle strutture protette Sereni Orizzonti a Savona, Calice Ligure e Spotorno, sabato 8 dicembre ci sarà infatti l’inaugurazione delle installazioni di “Palle e Pacchetti” natalizi realizzati dagli ospiti di età compresa dai 75 ai 100 anni. A partire dalle 15 al primo piano del centro commerciale saranno presenti alcuni ospiti che hanno partecipato attivamente alla realizzazione degli addobbi che, insieme al personale delle strutture saranno lieti di fare un brindisi natalizio e lo scambio degli auguri con tutti i partecipanti.

Si potranno ammirare con il naso all’insù pacchetti e palle di diverse dimensioni e colori e ci sarà la possibilità di scrivere una parola o un pensiero su un pannello da lasciare ai nonni che potranno conservare e portare via come ricordo della giornata. L’istallazione potrà essere visibile fino al 6 gennaio presso gli spazi del centro commerciale.

“Il progetto nasce da una riflessione con il personale delle strutture protette per ascoltare e sostenere le esigenze degli ospiti – spiega il direttore del centro commerciale, Davide Teneggi – Il Gabbiano darà l’8 dicembre la possibilità ai Nonni di uscire fisicamente dalla struttura per ammirare le loro opere installate e poter interagire e chiacchierare con adulti e bambini”.

La società friulana ha particolarmente a cuore le attività collaterali che si svolgono all’interno e all’esterno delle strutture e ci tiene a far trascorrere delle giornate spensierate ai suoi anziani ospiti.

Il gruppo Sereni Orizzonti gestisce in Liguria ben 8 strutture, di cui una appena inaugurata a Genova Sestri Ponente. Distribuita sull’intero territorio italiano, la società ha 75 strutture dedicate agli anziani ed una decina dedicate ai minori e occupata circa 3.000 dipendenti. Grazie ad un impegno costante nello sviluppo, il Gruppo, partito nel 1996 da Udine, è oggi presente in 10 regioni italiane, con una dotazione di 5000 posti letto che ne fanno il terzo player nazionale e il primo in termini di crescita di posti letto.