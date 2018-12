I fuochi ad Alassio, il Paese dei Balocchi a Celle e il Villaggio di Natale a Loano: Capodanno di eventi unici in provincia

Provincia. “Tempo chiaro e dolce a Capodanno assicura bel tempo tutto l’anno”. È un vecchio proverbio sul primo giorno di ogni anno e niente può essere più ben augurante di un detto popolare così ottimista. Anche perché questo primo giorno di festa del 2019 è ricco di tanti eventi un po’ in tutte le città e i paesini della riviera e dell’entroterra savonesi.

Immancabili innanzitutto i fuochi d’artificio ad Alassio, a partire dal tardo pomeriggio, preceduti dal coinvolgente spettacolo musicale della banda “Città di Alassio” che si snoderà tra una via e l’altra della rinomata località. Pinocchio ispira il nome della manifestazione che si sta tenendo già da alcuni giorni a Celle Ligure: il Paese dei Balocchi, il posto dove ci si diverte… ma senza diventare degli asini!

Laigueglia invita i più piccoli alla simpatica camminata “A spasso con gli Elfi” nei vicoli dell’incantato borgo marinaro. Loano prosegue la suo personale versione del Natale con il mercatino – villaggio ospitato ai giardini san Josemaria Escrivà. Le “vecchie cose della nonna” saranno invece in mostra a Spotorno: un “viaggio” indietro nel tempo per riscoprire i filati, tessuti e ricami dei nostri antenati.

Si può dire che il nuovo anno 2019 cominci molto bene! Quelli che approfondiamo in questa guida sono solo i principali appuntamenti nel nostro territorio. Per sapere cos’altro fare, vedere o gustare basta solo che sfogliate la vostra agenda preferita IVG Eventi.

Alassio. Martedì 1 gennaio si festeggia il primo giorno del 2019 con alcune interessanti iniziative. In particolare è in programma il concerto itinerante del Corpo Bandistico “Città di Alassio” dalle ore 15:30: il gruppo musicale partirà da piazza san Francesco e giungerà in borgo Coscia.

Alle ore 18:30 sarà possibile ammirare il tradizionale e attesissimo spettacolo pirotecnico dal pontile Bestoso.

Per le festività natalizie Celle Ligure si trasforma nel Paese dei Balocchi, un piccolo villaggio realizzato dal Consorzio Promotur e pensato per i bambini con una casetta, laboratori, animazione e merenda in piazzetta Arecco.

Il Paese dei Balocchi rimarrà aperto fino al 6 gennaio con giochi gonfiabili, tappeti elastici, laboratori, truccabimbi, dolci merende, un po’ di musica e di sport. Ma il tema centrale saranno sempre i laboratori, per sviluppare la fantasia e la creatività dei più piccoli. Martedì 1 gennaio alle 15 appuntamento con Barbara Cerutti, che presenterà i laboratori Il Mondo magico della Fata Turchina e Un burattino per amico, per costruire piccoli oggetti magici e dare vita ad un burattino che possa raccontare storie meravigliose.

La manifestazione proseguirà mercoledì 2 gennaio con il doppio appuntamento alla Ludoteca Comunale Mago Merlino: alle 10.30 e alle 15 tutti i bambini potranno realizzare e portare a casa il Calendario Illustrato di Pinocchio, per cominciare in allegria il 2019. Giovedì 3 e venerdì 4 toccherà ad Elena Damonte: quattro appuntamenti alle 10.30 e alle 15 con Rotolando tra il Paese dei Balocchi e la calza della Befana, per realizzare i personaggi di Pinocchio ed una calza della Befana con materiali di riciclo.

Venerdì 4 e sabato 5 gennaio, sempre alle 15, torna anche la magia del Truccabimbi con Gemma: con un po’ di fantasia i bambini potranno diventare come i personaggi dei loro sogni. Sabato 5 spazio doppio anche per Valentina Biletta: alle 10.30 e alle 15 il suo laboratorio I Ricordi dell’Inverno, per costruire insieme piccoli mobili di cartone per contenere i ricordi dell’inverno e non solo… Sabato 5 gennaio alle 15.30 sfilata itinerante della Banda Musicale Mordeglia, per allietare tutti i presenti con le tradizionali canzoni di Natale.

Da venerdì 4 a domenica 6 gennaio, per rimanere in tema festivo e fare gli ultimi acquisti per l’Epifania, in galleria Crocetta, dalle ore 10 alle ore 19, Il Mercatino dei Balocchi: tre giornate di idee regalo, artigianato, gastronomia, prodotti di qualità… Uno spazio coperto di fronte al lungomare, in cui fare una passeggiatina e curiosare tra gli stand vestiti a festa e trovare graziosi oggetti per la casa e la persona, piccoli giochi in legno, pupazzi e regalini per i più piccoli, con qualche selezionata proposta alimentare: baci, amaretti e dolci da forno, olio, olive taggiasche e derivati, vino e trasformati della frutta, miele, formaggi e salumi di qualità

Il Paese dei Balocchi è realizzato dal Consorzio Promotur, con il patrocinio del Comune di Celle Ligure e con il contributo economico di Bagni Angelo, Bagni Augustus, Bagni Ellida, Bagni Genova, Bagni Italia, Bagni Lido, Bagni Lina, Bagni Ligure, Bagni Luciani, Bagni Milano, Bagni Olimpia, Bagni Sole, Bagni Stella del Sud, Bagni Torino, Bagni Vittoria.

Finale Ligure. I vari modi di festeggiare la natività di Gesù nel mondo sono al centro della mostra dal titolo “Natale nel Mondo”, visitabile fino a domenica 6 gennaio presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo.

Un allestimento con diverse postazioni, ognuna dedicata ad un Paese differente, dove poter scoprire tradizioni, decorazioni, leggende, miti e ricette tipiche di quel luogo.

La mostra racconta come la festa del Natale accomuna i tanti Paesi del mondo e allo stesso tempo ne vivacizza le differenze. Si passerà da Babbo Natale negli Stati Uniti a Papatuanuku dei Maori in Nuova Zelanda, dalle candele della Danimarca al ceppo di Natale tedesco e ai pupazzi di neve animati dell’Olanda, dagli alberi di mango decorati del Ghana alle Parols, lanterne delle Filippine, dai canti Raggae giamaicani ai Kolyadki russi. Dalle origini del Natale al consumismo dei nostri anni, un vero e proprio viaggio tra i festeggiamenti più singolari.

L’esposizione è visitabile dalle ore 15 alle ore 20. Il biglietto d’ingresso costa intero 5 €, ridotto 3 €.

Laigueglia. Per iniziare al meglio il nuovo anno martedì 1 gennaio le associazioni di promozione turistica, sportiva e commerciale locali proporranno una marcia acquatica lungo la costa denominata “Wave Water Walking”. La partenza si terrà dal molo alle ore 13.

Per i più piccoli, invece, l’appuntamento è nel pomeriggio per una simpatica camminata “A spasso con gli Elfi” con partenza alle 15:30 dall’anfiteatro di via Mazzini. Tutti i bambini sono invitati ad essere truccati con il truccabimbi dalle ore 15.

A Loano è in corso l’ottavo mercatino Villaggio Magie di Natale, promosso dall’associazione Centro Culturale Polivalente con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune.

All’interno dei giardini san Josemaria Escrivà è stato ricreato un vero e proprio villaggio natalizio dal “sapore” nordeuropeo: le casette di legno proporranno tante idee regalo come articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica d’arte, quadri, giochi didattici e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street food con cui accompagnare lo shopping tra le casette.

Le decorazioni luminose che abbelliscono lo spazio sono state realizzate a mano da alcune volontarie, guidate dalla creatività e abilità di Giovina Mannelli, e da sole rappresentano un motivo di visita del mercatino. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare con loro una foto e per raccogliere le letterine di Natale. Sotto un albero incantato, un elfo truccabimbi giocherà con i più piccini.

Al centro della vasca della fontana una scintillante slitta di Babbo Natale sarà a disposizione di chiunque desideri fare una fotografia. Incorniciato da una scenografia da fiaba, il mercatino offrirà un programma di intrattenimento per tutta la famiglia. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e da animazioni per i più piccini.

Martedì 1 gennaio è in programma uno spettacolo per bambini a cura dell’associazione Tazmania. Si chiude domenica 6 dicembre alle 16 con l’arrivo della Befana, accompagnato da “ciapellette” e tanta musica e divertimento.

Quest’anno gli eventi del mercatino Villaggio Magie di Natale si arricchiscono di una nuova iniziativa organizzata in collaborazione con Cicli Anselmo e Cicli Peluffo. Dal 1 dicembre i bambini che lo desiderano potranno scrivere e imbucare la loro letterina a Babbo Natale direttamente presso i due storici bike store loanesi.

Il Villaggio Magie di Natale resterà fino al 6 gennaio dalle 15 alle 19:30.

Spotorno. Il Circolo Culturale Pontorno organizza con il patrocinio del Comune dal 29 dicembre al 6 gennaio presso la Sala Espositiva Palace in via Aurelia 121 un’esposizione di filati, tessuti e ricami, il cosiddetto “corredo della nonna”, ambientati in un contesto che riproduce con arredi d’epoca, l’abitazione di una famiglia ligure della prima metà del ‘900.

Pur separandoci da allora soltanto poche generazioni la mostra regala l’emozione di un tuffo nel passato, facendo rivivere oggetti e scene domestiche che sembrano memoria di un tempo lontanissimo. La rapidità dell’odierno progresso tecnologico ha determinato un miglioramento della qualità di vita, ma ha anche “bruciato” rapidamente i tempi di ogni cosa, lasciando un senso di vuoto, solitudine e desiderio di qualcosa d’altro.

La bellezza dei lavori esposti, realizzati da mani esperte e pazienti, alcuni probabilmente a lume di candela, ci riporta ad una epoca in cui il tempo scorreva lento e, tuttavia, le difficoltà, la durezza e la fatica del vivere quotidiano non impedivano di apprezzare le cose belle della vita, al calore della stufa a legna d’inverno o all’aperto nelle serate estive.

La mostra non vuole essere nostalgia del tempo passato ma un’occasione per riscoprire il bagaglio di valori trasmesso dai nostri avi e ritrovare in questi le nostre radici.

Suoni, colori, divertimento e allegria a Vado Ligure con un grandissimo carosello di eventi nella caratteristica cittadina del ponente savonese, promossi dal Comune in una luminosa tensostruttura riscaldata presente ai Giardini a Mare dal 28 dicembre al 6 gennaio.

Martedì 1 gennaio, Capodanno del 2019, sarà possibile sorseggiare “Un the in musica”: pomeriggio musicale a cura dell’Associazione Culturale Teatro Archimede con ingresso alle ore 16:30.